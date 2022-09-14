Романо: «Источники говорят, что игроки «Челси» отлично взаимодействуют с Поттером»

Итальянский журналист Фабрицио Романо сообщает, что игрокам «Челси» пока очень нравится работать с новым тренером Грэмом Поттером, который пришёл в команду из «Брайтона».

«Слышу только положительные вещи о первых днях работы Грэма Поттера во главе «Челси». Игроки отлично взаимодействуют с тренером на тренировках», – сказал Романо в эфире своего подкаста.

Свой первый матч во главе «Челси» Поттер проведёт уже сегодня. На «Стэмфорд Бридж» команда примет австрийский «Зальцбург» в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов. После этого «пенсионеры» не сыграют вплоть до окончания международной паузы, ведь игра с «Ливерпулем» на выходных была отменена.