Беллингему летом придётся выбирать между двумя клубами

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем следующим летом столкнётся с выбором между двумя командами. По информации от The Athletic, хавбека захотят приобрести «Ливерпуль» и мадридский «Реал».

Напомним, что этим летом Беллингем отказался покидать дортмундскую «Боруссию», но при этом велика вероятность того, что англичанин уйдёт через год. Главными претендентами на него станут «Ливерпуль» и «Реал» Мадрид, которые видят в футболисте готового топ-игрока на долгие годы.

Беллингем перешёл в дортмундскую «Боруссию» летом 2020 года из «Бирмингема». Полузащитнику сейчас всего 19 лет.