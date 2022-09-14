«Боруссия» надеется сохранить Беллингема

Дортмундская «Боруссия» попытается сохранить английского полузащитника Джуда Беллингема следующим летом, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, в немецком клубе осознают, что сделать это будет непросто, так как ожидается, что в следующим году за талантливого футболиста начнётся серьёзная гонка среди топ-клубов Европы.

Действующий контракт Беллингема с «Боруссией» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Англии в 80 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что интерес к 19-летнему полузащитнику проявляют «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и мадридский «Реал».