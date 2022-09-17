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Беллингем стал главной целью «Челси» слухи

 
17 Сентября 2022 • 12:16 Комментировать
Боруссия Д
...
Шальке 04
1 1.40 X 5.30 2 7.30
Через 2 ч. 56 мин.

Талантливый полузащитник Джуд Беллингем продолжает привлекать внимание мировых грандов. Игрок оказался на радаре у «Челси».

По информации The Sun, американский владелец «аристократов» Тодд Бёли видит в молодой звезде дортмундской «Боруссии» главную трансферную цель на следующее лето. Отметим, что кроме «Челси» за игрока национальной команды планируют бороться «Ливерпуль», «Манчестер Сити», а также мадридский «Реал».

К 19 годам полузащитник уже провел 15 матчей за английскую сборную, взяв серебро Евро-2020, а его родной «Бирмингем» вывел 22-й номер Джуда из обращения.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Боруссия Дортмунд Джуд Беллингем
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