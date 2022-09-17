Талантливый полузащитник Джуд Беллингем продолжает привлекать внимание мировых грандов. Игрок оказался на радаре у «Челси».

По информации The Sun, американский владелец «аристократов» Тодд Бёли видит в молодой звезде дортмундской «Боруссии» главную трансферную цель на следующее лето. Отметим, что кроме «Челси» за игрока национальной команды планируют бороться «Ливерпуль», «Манчестер Сити», а также мадридский «Реал».

К 19 годам полузащитник уже провел 15 матчей за английскую сборную, взяв серебро Евро-2020, а его родной «Бирмингем» вывел 22-й номер Джуда из обращения.

