Ройс получил очередную травму в матче с «Шальке 04»

Грустные новости для всех поклонников дортмундской «Боруссии» и немецкого футбола в целом. Очередную травму получил Марко Ройс.

В первом тайме Рурского дерби против «Шальке 04» атакующий футболист оказался на газоне после контакта с хавбеком соперников Флорианом Фликом. Серьезность повреждения можно оценить по реакции капитана «шмелей» – на его глазах появились слёзы.

Отметим, что за свою карьеру Марко Ройс пропустил немало международных турниров из-за различных травм. В том числе игрок не отправился в Бразилию на победный для немцев ЧМ-2014. Теперь лидер «Боруссии» рискует остаться за бортом мундиаля в Катаре.

В Рурском дерби только стартовал второй тайм. Голов команды пока что не забили.

