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Чемпионат Германии. Бундеслига

Ройс получил очередную травму в матче с «Шальке 04»

 
17 Сентября 2022 • 17:41 Комментировать (1)
Боруссия Д
1:0
Шальке 04
окончен

Грустные новости для всех поклонников дортмундской «Боруссии» и немецкого футбола в целом. Очередную травму получил Марко Ройс.

В первом тайме Рурского дерби против «Шальке 04» атакующий футболист оказался на газоне после контакта с хавбеком соперников Флорианом Фликом.  Серьезность повреждения можно оценить по реакции капитана «шмелей» – на его глазах появились слёзы.

Отметим, что за свою карьеру Марко Ройс пропустил немало международных турниров из-за различных травм. В том числе игрок не отправился в Бразилию на победный для немцев ЧМ-2014. Теперь лидер «Боруссии» рискует остаться за бортом мундиаля в Катаре.

В Рурском дерби только стартовал второй тайм. Голов команды пока что не забили.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Марко Ройс
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Комментарии (1)
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Bartimeus
17 Сентября 2022 в 18:44
Да *ука чтож ему так не везет.
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окончен Аугсбург 1:0 Бавария 14.00 8.60 1.17
окончен Боруссия Д 1:0 Шальке 04 1.41 5.40 7.00
окончен Штуттгарт 1:3 Айнтрахт Фр 2.48 3.55 2.85
окончен Байер Л 1:1 Вердер 1.72 4.30 4.50
17.09  19:30 Боруссия М ... РБ Лейпциг 3.00 3.70 2.29
18.09  16:30 Унион Берлин ... Вольфсбург 2.05 3.55 3.70
18.09  18:30 Бохум ... Кёльн 3.15 3.60 2.25
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