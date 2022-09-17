Хуммельс повторил рекорд рурского дерби по количеству побед

В матче седьмого тура немецкого чемпионата Бундеслиги календарь свел принципиальных соперников - дортмундскую «Боруссию» и вернувшийся в чемпионат «Шальке». Эта встреча считается рурским дерби - одним из главных противостояний немецкого футбола.

Удача улыбнулась потенциально более сильным дортмундцам - они выиграли с минимальным счетом благодаря голу Юссуфы Мукоко. Для Матса Хуммельса, который провел на поле весь матч, это была уже десятая, юбилейная победа в рурском дерби.

Это повторение рекорда противостояния - те же десять побед в рурском дерби одержал культовый для дортмундского клуба футболист, Михаэль Цорк.