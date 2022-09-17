Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Хуммельс повторил рекорд рурского дерби по количеству побед

 
17 Сентября 2022 • 20:35 Комментировать
Боруссия Д
1:0
Шальке 04
окончен

В матче седьмого тура немецкого чемпионата Бундеслиги календарь свел принципиальных соперников - дортмундскую «Боруссию» и вернувшийся в чемпионат «Шальке». Эта встреча считается рурским дерби - одним из главных противостояний немецкого футбола.

Удача улыбнулась потенциально более сильным дортмундцам - они выиграли с минимальным счетом благодаря голу Юссуфы Мукоко. Для Матса Хуммельса, который провел на поле весь матч, это была уже десятая, юбилейная победа в рурском дерби.

Это повторение рекорда противостояния - те же десять побед в рурском дерби одержал культовый для дортмундского клуба футболист, Михаэль Цорк.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Шальке 04 Матс Хуммельс
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Аугсбург 1:0 Бавария 15.00 8.00 1.16
окончен Боруссия Д 1:0 Шальке 04 1.38 5.30 7.50
окончен Штуттгарт 1:3 Айнтрахт Фр 2.25 3.65 3.10
окончен Байер Л 1:1 Вердер 1.63 4.40 4.80
окончен Боруссия М 3:0 РБ Лейпциг
18.09  16:30 Унион Берлин ... Вольфсбург 2.05 3.55 3.70
18.09  18:30 Бохум ... Кёльн 3.15 3.60 2.25
18.09  20:30 Хоффенхайм ... Фрайбург 2.24 3.75 3.05
Все матчи
Новости
Сегодня, 17 Сентября
20:35 · Германия. Бундеслига
Хуммельс повторил рекорд рурского дерби по количеству побед
20:30 · Германия. Бундеслига
Салихамиджич – о результатах «Баварии»: «Я обеспокоен»
20:22 · Германия. Бундеслига
Мюллер – о поражении «Баварии»: «Я потерял дар речи» 1
20:19 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн негодует после первого поражения «Баварии»
20:15 · Германия. Бундеслига
Как «Бавария» продлила безвыигрышную серию - видео видео
20:05 · Германия. Бундеслига
«Аугсбург» прервал рекордную серию «Баварии»
19:46 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн высказался о ситуации в «Баварии»
18:30 · Германия. Бундеслига
«Байер» упустил победу в матче с «Вердером»
18:30 · Германия. Бундеслига
«Айнтрахт» разобрался со «Штуттгартом»
18:30 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» из Дортмунда дожала «Шальке 04» и возглавила Бундеслигу
18:26 · Германия. Бундеслига
«Бавария» снова провалилась, проиграв «Аугсбургу» 7
17:41 · Германия. Бундеслига
Ройс получил очередную травму в матче с «Шальке 04» 2
16:01 · Германия. Бундеслига
Горецка выйдет в основе «Баварии» впервые с прошлого сезона
16:00 · Германия. Бундеслига
«Аугсбург» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
16:00 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» Дортмунд - «Шальке 04»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
Все новости
Рекомендуем