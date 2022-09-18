Тренер «Боруссии» высказался о травме Ройса

В матче седьмого тура Бундеслиги против «Шальке» вингер дортмундской «Боруссии» Марко Ройс получил очередную травму. О повреждении подопечного высказался главный тренер «шмелей» Эдин Терзич.

«Очень жаль, что это произошло с нашим лидером. У него повреждена лодыжка. Крайне неприятный момент. Насколько серьезна травма, пока не могу сказать. Очень досадно, ведь Ройс был в прекрасных кондициях. Вдвойне печально, что теперь он рискует пропустить чемпионат мира – 2022. Остается только надеяться, что та не все так серьезно», - цитирует специалиста клубная пресс-служба.

В нынешнем сезоне 33-летний Ройс забил два гола и отдал два ассиста в семи матчах чемпионата Германии.