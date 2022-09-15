Харгривз сравнил Беллингема с Джеррардом

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Оуэн Харгривз сравнил хавбека дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема с легендой «Ливерпуля» Стивеном Джеррардом. Напомним, что мерсисайдский клуб хочет приобрести Беллингема следующим летом.

«Джуд в физическом плане похож на Джеррарда. Он может быть агрессивным, может делать делать длинные передачи, обойти на дриблинге. Беллингем – тот тип игрока, который доставляет сопернику уйму проблем», – сказал Харгривз в эфире BT Sport.

Напомним, что помимо «Ливерпуля» в трансфере Беллингема следующим летом также будет заинтересован мадридский «Реал».