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Чемпионат Германии. Бундеслига

Беллингем: «Боруссия» Дортмунд столько всего для меня сделала, было бы неуважительно говорить о будущем»

 
14 Сентября 2022 • 11:20 Комментировать
Боруссия Д
...
Шальке 04
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17.09 16:30

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем отказался комментировать своё будущее. Напомним, по информации от ряда авторитетных источников, 19-летний англичанин покинет «шмелей» летом 2023 года.

«Боруссия» Дортмунд сделала для меня очень много, и я чувствовал себя очень комфортно с тех пор, как я перешёл в команду. Клуб дал мне возможность развиваться дальше. Заглядывать в прошлое и смотреть в будущее было бы неуважительно», – цитирует Беллингема Liverpool Echo.

Напомним, что за Беллингемом следующим летом будут бороться минимум три клуба. Среди претендентов – «Ливерпуль», мадридский «Реал» и «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Джуд Беллингем
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БОРУССИЯ Д ШАЛЬКЕ 04
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