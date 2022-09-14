Беллингем: «Боруссия» Дортмунд столько всего для меня сделала, было бы неуважительно говорить о будущем»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем отказался комментировать своё будущее. Напомним, по информации от ряда авторитетных источников, 19-летний англичанин покинет «шмелей» летом 2023 года.

«Боруссия» Дортмунд сделала для меня очень много, и я чувствовал себя очень комфортно с тех пор, как я перешёл в команду. Клуб дал мне возможность развиваться дальше. Заглядывать в прошлое и смотреть в будущее было бы неуважительно», – цитирует Беллингема Liverpool Echo.

Напомним, что за Беллингемом следующим летом будут бороться минимум три клуба. Среди претендентов – «Ливерпуль», мадридский «Реал» и «Манчестер Юнайтед».