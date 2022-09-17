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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Боруссия» из Дортмунда дожала «Шальке 04» и возглавила Бундеслигу

 
17 Сентября 2022 • 18:30 Комментировать
Боруссия Д
1:0
Шальке 04
окончен

На протяжении 90 минут «Боруссия» из Дортмунда осаждала ворота «Шальке 04». Гости не думали ни о чем другом, кроме как сыграть на 0:0, даже удар был только один. До 79-й минуты всё шло по плану «кобальтовых», но в итоге Мариус Вольф слева доставил мяч к линии вратарской, и Юссуфа Мукоко головой переправил мяч в сетку - 1:0.

«Боруссия» с 15 очками стала новым лидером.

Протокол игры  
Боруссия Д1:0Шальке 04
(1:0) Мукоко Юссуфа79'  
Майер Александер IIМёнье ТомаХуммельс МатсШлоттербек НикоВольф МариусБеллингем ДжудЭзкан СалихБрандт Юлиан 84' (Азар Торган ( 84') Ройс Марко 32' (Джованни Рейна ( 32'Джан Эмре 84'  85') Мален Дониэлл 64' (Мукоко Юссуфа ( 64') Модест Антони  45' 64' (Адейеми Карим ( 64'  83')
Запасные: Роте ТомПасслак ФеликсЛотка МарсельАлле СебастьянЗюле Никлас
Шволов АлександерМатричани ХеннингВан дер Берг Сепп  20'Йосида МайяМор ТобиасКраусс Том 81' (Саласар Родриго ( 81') Флик ФлорианБюльтер Мариус 76' (Крал Алекс ( 76') Дрекслер ДоминикЛарссон Джордан 58' (Полтер Себастьян ( 58') Теродде Симон  39' 58' (Караман Кенан ( 58')
Запасные: Оуведжан ТомасАйдин МехметЛатца ДанниФерманн РальфГраймль Лео
17 сентября. Стадион "Сигнал Идуна Парк" (Дортмунд).

Видео

Боруссия Дортмунд - Шальке. Ройс покидает поле на носилках из-за травмы (видео). Чемпионат Германии. Футбол
Боруссия Дортмунд - Шальке. Ройс покидает поле на носилках из-за травмы (видео). Чемпионат Германии. Футбол
Боруссия Дортмунд - Шальке. Спасение Шволова (видео). Чемпионат Германии. Футбол
Боруссия Дортмунд - Шальке. Спасение Шволова (видео). Чемпионат Германии. Футбол
Боруссия Дортмунд - Шальке. 1:0. Гол Юссуфа Мукоко (видео). Чемпионат Германии. Футбол
Боруссия Дортмунд - Шальке. 1:0. Гол Юссуфа Мукоко (видео). Чемпионат Германии. Футбол

 

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Шальке 04
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окончен Аугсбург 1:0 Бавария 14.00 8.60 1.17
окончен Боруссия Д 1:0 Шальке 04 1.41 5.40 7.00
окончен Штуттгарт 1:3 Айнтрахт Фр 2.48 3.55 2.85
окончен Байер Л 1:1 Вердер 1.72 4.30 4.50
17.09  19:30 Боруссия М ... РБ Лейпциг 3.00 3.70 2.29
18.09  16:30 Унион Берлин ... Вольфсбург 2.05 3.55 3.70
18.09  18:30 Бохум ... Кёльн 3.15 3.60 2.25
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