«Боруссия» из Дортмунда дожала «Шальке 04» и возглавила Бундеслигу

На протяжении 90 минут «Боруссия» из Дортмунда осаждала ворота «Шальке 04». Гости не думали ни о чем другом, кроме как сыграть на 0:0, даже удар был только один. До 79-й минуты всё шло по плану «кобальтовых», но в итоге Мариус Вольф слева доставил мяч к линии вратарской, и Юссуфа Мукоко головой переправил мяч в сетку - 1:0.

«Боруссия» с 15 очками стала новым лидером.

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