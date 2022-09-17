«Боруссия» из Дортмунда дожала «Шальке 04» и возглавила Бундеслигу

На протяжении 90 минут «Боруссия» из Дортмунда осаждала ворота «Шальке 04». Гости не думали ни о чем другом, кроме как сыграть на 0:0, даже удар был только один. До 79-й минуты всё шло по плану «кобальтовых», но в итоге Мариус Вольф слева доставил мяч к линии вратарской, и Юссуфа Мукоко головой переправил мяч в сетку - 1:0.
«Боруссия» с 15 очками стала новым лидером.
Протокол игры
|(1:0) Мукоко Юссуфа79'
Майер Александер II•Мёнье Тома•Хуммельс Матс•Шлоттербек Нико•Вольф Мариус•Беллингем Джуд•Эзкан Салих•Брандт Юлиан84' (Азар Торган (84') •Ройс Марко32' (Джованни Рейна (32'•Джан Эмре84') • 85'Мален Дониэлл64' (Мукоко Юссуфа (64') •Модест Антони 45'64' (Адейеми Карим (64') 83'
Шволов Александер•Матричани Хеннинг•Ван дер Берг Сепп• 20'Йосида Майя•Мор Тобиас•Краусс Том81' (Саласар Родриго (81') •Флик Флориан•Бюльтер Мариус76' (Крал Алекс (76') •Дрекслер Доминик•Ларссон Джордан58' (Полтер Себастьян (58') •Теродде Симон 39'58' (Караман Кенан (58')
17 сентября. Стадион "Сигнал Идуна Парк" (Дортмунд).
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