Названы сроки восстановления Ройса

Журналисты Ruhrnachrichten.de разузнали о сроках восстановления атакующего полузащитника сборной Германии и дортмундской «Боруссии» Марко Ройса, получившего травму голеностопа во вчерашнем матче против гельзенкирхенского «Шальке» (1:0).

Согласно сведениям источника, на восстановление звездному вингеру понадобится несколько недель. Впрочем, это не финальный прогноз, стоит дождаться официального заявления пресс-службы «шмелей».

Ранее сообщалось, что Марко рискует не поехать на ЧМ-2022 из-за травмы.

В текущем сезоне 33-летний футболист провел семь матчей в Бундеслиге, забил два гола и сделал две результативные передачи.