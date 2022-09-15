Фердинанд: «Беллингем наверняка понимает, что уже перерос «Боруссию» Дортмунд»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд прокомментировал выступления Джуда Беллингема в матче Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». Напомним, англичанин открыл счёт в игре, но «горожане» совершили камбэк и выиграли 2:1.

«Я думаю, что в нём нет высокомерия, но он наверняка понимает, что перерос «Боруссию» Дортмунд», – сказал Фердинанд в эфире BT Sport.

На Беллинегма следующим летом будут претендовать минимум три клуба. Среди них – «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и мадридский «Реал». Джуд является воспитанником и самым молодым дебютантом в истории «Бирмингема», в составе которого играет родной брат Беллингема.