Зимой «Челси» может усилиться полузащитником «Брайтона»

Полузащитник «Брайтона» Мойсес Кайседо в зимнее трансферное окно может перейти в «Челси», сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, лондонский клуб следит за 20-летний эквадорцем. Напомним, ранее «синих» возглавил экс-наставник «Брайтона» Грэм Поттер.

В текущем сезоне АПЛ Кайседо провёл шесть матчей, отметившись в них одним забитым голом. Ранее он также выступал «Индепендьенте» и бельгийский «Берсхот».

Действующий контракт полузащитника с его нынешним клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Эквадора в 6 миллионов евро.