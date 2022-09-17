Совладелец «Челси» Бёли намерен уделить больше внимания атаке команды

Совладелец «Челси» Тодд Бёли в будущем намерен уделять больше внимания нападению своей команды, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что в текущем сезоне лондонцы провели восемь матчей, забив в них в общей сложности девять мячей. Отметим, что четыре из них принадлежат одному игроку — Рахиму Стерлингу. Помимо англичанина, из игроков группы атаки за лондонцев отличался лишь Кай Хаверц.

После шести туров текущего розыгрыша АПЛ «синие» набрали 10 очков, расположившись на седьмом месте в турнирной таблице. В Лиге чемпионов же подопечные Грэма Поттера смогли набрать всего один балл в двух проведённых встречах и замыкают таблицу группы Е.

Ранее сообщалось, что «Челси» проявляет интерес к нападающему «Милана» Рафаэлу Леау.