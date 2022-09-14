Мюррей: «Футболисты «Челси» наверно думают: «Если Поттер достиг результатов со слабыми игроками, что же будет с нами?»

Бывший футболист «Брайтона» Глен Мюррей прокомментировал назначение Грэма Поттера на пост главного тренера «Челси». Напомним, англичанин проведёт свой первый матч во главе клуба уже сегодня в рамках Лиги чемпионов против «Зальцбурга».

«Поттеру не придётся особо убеждать игроков «Челси» в своей состоятельности. Они наверняка думают: «Если Грэм достиг результатов со слабыми игроками, что же будет с нами?», – цитирует Мюррея Absolute Chelsea.

Поттер сменил на посту главного тренера «Челси» Томаса Тухеля, в 2021 году выиграл с лондонским клубом Лигу чемпионов. Также немец побеждал с командой в Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.