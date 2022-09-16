Капелло считает, что Клоппу надо было уходить из «Ливерпуля» ещё два года тому назад

Известный итальянский специалист Фабио Капелло считает, что Юргену Клоппу стоило уйти из «Ливерпуля» еще два года тому назад. Капелло, в прошлом тренировавший на протяжении пяти лет легендарный «Милан» первой половины 90-х, уверен в том, что пять лет являются максимальным тренерским сроком для пребывания у руля одной команды.

- Говорили о кризисе седьмого года у руля «Ливерпуля». При всей его фантазии, ему все труднее и труднее придумывать что-то новое. Я прошел через это - пять лет, и хватит. После этого надо уходить, пропадает желание, сила, мотивация, становится сложно, - цитирует Капелло ITASportPress.