Гвардиола согласился с Клоппом по поводу матча всех звёзд в АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола согласился с наставником «Ливерпуля» Юргеном Клоппом, который ранее раскритиковал совладельца «Челси» Тодда Бёли за идею проведения матча всех звёзд в АПЛ. Напомним, что тренер мерсисайдцев не поддержал эту идею из-за насыщенного графика.

«Я согласен с Юргеном Клоппом. Если бы мне назвали потенциальную дату проведения подобного матча, я был бы очень благодарен», – сказал Гвардиола на пресс-конференции.

Напомним, что Бёли ранее предложил провести матч между звёздами севера и звёздами юга. Американец объяснил это тем, что в США подобные игры в других видах спорта собирают огромную выручку.