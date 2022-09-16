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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гвардиола согласился с Клоппом по поводу матча всех звёзд в АПЛ

 
16 Сентября 2022 • 15:57 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Манчестер Сити
1 9.00 X 5.30 2 1.32
Через 21 ч. 36 мин.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола согласился с наставником «Ливерпуля» Юргеном Клоппом, который ранее раскритиковал совладельца «Челси» Тодда Бёли за идею проведения матча всех звёзд в АПЛ. Напомним, что тренер мерсисайдцев не поддержал эту идею из-за насыщенного графика.

«Я согласен с Юргеном Клоппом. Если бы мне назвали потенциальную дату проведения подобного матча, я был бы очень благодарен», – сказал Гвардиола на пресс-конференции.

Напомним, что Бёли ранее предложил провести матч между звёздами севера и звёздами юга. Американец объяснил это тем, что в США подобные игры в других видах спорта собирают огромную выручку.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ливерпуль Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Юрген Клопп Тодд Бёли
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ВУЛВЕРХЭМПТОН МАНЧЕСТЕР СИТИ
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