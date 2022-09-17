Папен: «Леау должен посмотреть на состав «Челси» и спросить себя: «Сколько матчей я проведу в основе?»

Экс-футболист «Милана» Жан-Пьер Папен призывает нападающего «россонери» Рафаэла Леау не поддаваться искушению и не переходить в лондонский «Челси», который летом пытался заполучить португальца.

«Леау должен посмотреть на состав «Челси» и спросить себя: «Сколько матчей я проведу в основе? В «Милане» он неприкасаемый. Там Рафаэл знает, как выразить себя. К тому же, у него налажено взаимопонимание с партнёрами», – заявил Папен в интервью La Gazzetta dello Sport.

Сумма отступных в контракте Леау с «Миланом» составляет 100 миллионов евро. Ранее сообщалось, что игрок не против перейти в «Челси».