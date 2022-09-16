Алькантара: «Мы заслужили победу над «Аяксом»

Полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара прокомментировал победу своей команды в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов над амстердамским «Аяксом». Напомним, что на последних минутах подопечные Юргена Клоппа вырвали три очка усилиями Жоэля Матипа.

«Я считаю, что мы заслужили победу над «Аяксом». Мы создали много моментов и контролировали игру», – цитирует Алькантару официальный сайт «Ливерпуля».

Напомним, что Алькантара пропустил несколько матчей на старте сезона из-за мышечной травмы. В первом туре Английской премьер-лиги футболист получил повреждение в матче против «Фулхэма», после чего отсутствовал несколько недель.