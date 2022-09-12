«Тоттенхэм» и «Вест Хэм» были заинтересованы в подписании Диаса

Нападающий «Ливерпуля» Луис Диас мог перейти в другой клуб АПЛ.

По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, минувшей зимой в услугах 25-летнего футболиста были заинтересованы «Тоттенхэм» и «Вест Хэм», но сам игрок готов был перейти только в «Ливерпуль». Диас хотел выступать в Лиге чемпионов под руководством Юргена Клоппа.

Напомним, что колумбиец пополнил состав «Ливерпуля» в январе этого года, перебравшись из «Порту».

В текущем сезоне Диас принял участие в 8 встречах с учетом всех турниров, в которых забил четыре мяча. Трудовой договор игрока с английским клубом рассчитан до 2027 года.