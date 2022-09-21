Менди вернулся в расположение «Челси» из-за травмы колена

Голкипер «Челси» Эдуар Менди покинул расположение сборной Сенегала и вернулся в Лондон из-за травмы колена. По информации The Athletic, во время международной паузы вратарь будет залечивать своё повреждение.

Ожидается, что Менди успеет восстановиться к матчу 9 тура Английской премьер-лиги против «Кристал Пэлас». Напомним, что последний матч «синих» в Лиге чемпионов против «Зальцбурга» Эдуар пропустил из-за травмы.

Менди выступает за «Челси» с лета 2020 года, когда перешёл в тогда ещё команду Фрэнка Лэмпарда из французского «Ренна». Вратарь является основным в «Челси», хотя зарабатывает гораздо меньше Кепы Аррисабалаги, который исполняет роль второго номера.