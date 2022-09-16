Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» принял решение по Артуру

 
16 Сентября 2022 • 17:21 Комментировать
Челси
0:0
Ливерпуль
отменен

Полузащитник Артур Мело летом сменил «Ювентус» на «Ливерпуль», но пока не впечатлил ни тренеров, ни болельщиков «красных», проведя в этом сезоне на поле всего 13 минут. Спортивные СМИ начали обсуждать вариант с досрочным прекращением арендной сделки со стороны английского клуба. Якобы «Ливерпуль» может вернуть бразильца обратно уже зимой.

Впрочем, как сообщает Sky Sports, эта информация не нашла подтверждения ни со стороны мерсисайдцев, ни со стороны футболиста. Он усердно работает над тем, чтобы обрести лучшую форму и принести пользу новой команде.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» сможет выкупить Артура примерно за 40 млн евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Ювентус Артур Мело
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
16.09  22:00 Ноттингем Форест ... Фулхэм 2.85 3.30 2.60
16.09  22:00 Астон Вилла ... Саутгемптон 2.14 3.50 3.50
17.09  14:30 Вулверхэмптон ... Манчестер Сити 8.40 5.40 1.36
17.09  17:00 Ньюкасл ... Борнмут 1.49 4.50 6.80
Все матчи
Новости
Сегодня, 16 Сентября
17:21 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» принял решение по Артуру
16:09 · Англия. Премьер-лига
Робби Кин: «Я хотел задержаться в «Ливерпуле» подольше, но всё сложилось иначе»
16:08 · Англия. Премьер-лига
Кепа: «У меня были шансы покинуть «Челси» летом»
15:57 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола согласился с Клоппом по поводу матча всех звёзд в АПЛ
15:40 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Холанн – отличный человек»
15:34 · Англия. Премьер-лига
Артета – лучший тренер АПЛ в августе
15:04 · Англия. Премьер-лига
Райс: «Мы счастливы, что Доусон с нами»
14:45 · Англия. Премьер-лига
Уайт из-за травмы не попал в заявку сборной Англии на матчи Лиги наций
14:17 · Англия. Премьер-лига
Холанн – лучший игрок августа в АПЛ
14:02 · Англия. Премьер-лига
Джампаоло: «Уинкс провёл с нами всего одну тренировку»
13:59 · Англия. Премьер-лига
Лофтус-Чик — о новом тренерском штабе «Челси»: «Они действительно хорошие люди»
13:49 · Англия. Премьер-лига
«Торино» зимой досрочно выкупит Влашича у «Вест Хэма»
13:17 · Англия. Премьер-лига
Мартинес: «Счастлив, что фанаты распевают моё имя»
13:12 · Англия. Премьер-лига
Аспиликуэта: «Нам нужно быть в лучшей форме, если мы хотим обыграть «Милан»
12:51 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» в этом сезоне пропустил всего два гола с Вараном в составе
Все новости
Рекомендуем