«Ливерпуль» принял решение по Артуру

Полузащитник Артур Мело летом сменил «Ювентус» на «Ливерпуль», но пока не впечатлил ни тренеров, ни болельщиков «красных», проведя в этом сезоне на поле всего 13 минут. Спортивные СМИ начали обсуждать вариант с досрочным прекращением арендной сделки со стороны английского клуба. Якобы «Ливерпуль» может вернуть бразильца обратно уже зимой.

Впрочем, как сообщает Sky Sports, эта информация не нашла подтверждения ни со стороны мерсисайдцев, ни со стороны футболиста. Он усердно работает над тем, чтобы обрести лучшую форму и принести пользу новой команде.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» сможет выкупить Артура примерно за 40 млн евро.