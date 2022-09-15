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Мальдини: «Челси» сделал устное предложение по Леау, но мы отказались его продавать»

 
15 Сентября 2022 • 10:36 Комментировать
Челси
0:0
Ливерпуль
отменен

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини признался, что «Челси» контактировал с «россонери» по поводу трансфера нападающего Рафаэла Леау. Напомним, что в контракте у португальца прописана сумма отступных, которая составляет 150 миллионов евро.

«Челси» никогда не отправлял официального предложения по Леау, но они сделали устный запрос. Мы, конечно же, отказались его продавать. Рафаэл знает, что оставшись здесь он принял лучшее решение для своего прогресса. Мы хотим достичь великих вещей с Леау в проекте», – цитирует Мальдини журналист Фабрицио Романо.

Леау уже успел отметиться 3 голами и 3 ассистами в 6 матчах Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Челси Паоло Мальдини Рафаэл Леау
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