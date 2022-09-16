Кепа: «У меня были шансы покинуть «Челси» летом»

Вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага признался, что был близок к уходу из лондонского клуба минувшим летом.

«У меня были шансы покинуть «Челси» летом. Были разные предложения, но клуб мне оказал доверие. Руководство всегда хотело, чтоб я был частью команды. Я очень рад остаться в этом великом клубе», — цитирует Кепу журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что 27-летний голкипер мог продолжить карьеру в «Наполи».

Напомним, Кепа перешёл в «Челси» летом 2018 года из «Атлетика» за рекордные 80 миллионов евро. Всего в составе «синих» испанец провёл 126 матчей, пропустив в них 132 мяча и 47 раз сохранив свои ворота в неприкосновенности.