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Кепа: «У меня были шансы покинуть «Челси» летом»

 
16 Сентября 2022 • 16:08 Комментировать
Челси
0:0
Ливерпуль
отменен

Вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага признался, что был близок к уходу из лондонского клуба минувшим летом.

«У меня были шансы покинуть «Челси» летом. Были разные предложения, но клуб мне оказал доверие. Руководство всегда хотело, чтоб я был частью команды. Я очень рад остаться в этом великом клубе», — цитирует Кепу журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что 27-летний голкипер мог продолжить карьеру в «Наполи».

Напомним, Кепа перешёл в «Челси» летом 2018 года из «Атлетика» за рекордные 80 миллионов евро. Всего в составе «синих» испанец провёл 126 матчей, пропустив в них 132 мяча и 47 раз сохранив свои ворота в неприкосновенности.   

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Кепа Аррисабалага Трансферы футбола - лето 2022
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