Матч «Ливерпуля» с «Тоттенхэмом» перенесён на один день

Матч пятнадцатого тура английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом», который должен был состояться в субботу, пятого ноября, будет перенесен на один день и сыгран шестого ноября, в воскресенье. Информация об этом появилась в социальных сетях «Ливерпуля».

В прошлом сезоне команды дважды встречались между собой, и оба матча закончились вничью - 2:2 в первом круге и 1:1 во втором. По итогам прошлого сезона «Ливерпуль» занял второе место в чемпионате, в то время как «Тоттенхэм» - четвертое. Также эти команды сыграли между собой в 2019 году в финале Лиги чемпионов, и тогда «Ливерпуль» выиграл.