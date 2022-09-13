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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Матч «Ливерпуля» с «Тоттенхэмом» перенесён на один день

 
13 Сентября 2022 • 20:40 Комментировать
Тоттенхэм
...
Лестер
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17.09 19:30

Матч пятнадцатого тура английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом», который должен был состояться в субботу, пятого ноября, будет перенесен на один день и сыгран шестого ноября, в воскресенье. Информация об этом появилась в социальных сетях «Ливерпуля».

В прошлом сезоне команды дважды встречались между собой, и оба матча закончились вничью - 2:2 в первом круге и 1:1 во втором. По итогам прошлого сезона «Ливерпуль» занял второе место в чемпионате, в то время как «Тоттенхэм» - четвертое. Также эти команды сыграли между собой в 2019 году в финале Лиги чемпионов, и тогда «Ливерпуль» выиграл.

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Тоттенхэм Ливерпуль
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