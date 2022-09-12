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Гилмор переходил в «Брайтон» из-за Поттера

 
12 Сентября 2022 • 10:43 Комментировать
Брайтон
0:0
Кристал Пэлас
отменен

Полузащитник «Брайтона» Билли Гилмор перешёл в команду во многом из-за наличия главного тренера в лице Грэма Поттера, который спустя всего 6 дней после трансфера шотландца возглавил «Челси». Об этом сообщает журналист Алан Никсон в социальных сетях.

Напомним, что Гилмор перебрался в стан «чаек» как раз из «Челси». Прежний наставник «синих» Томас Тухель не рассчитывал на полузащитника в основном составе, поэтому позволил ему уйти в «Брайтон».

Трансфер Гилмора обошёлся «Брайтону» в 10 миллионов евро. В прошлом сезоне шотландец выступал на правах аренды за «Норвич», который по итогам кампании вылетел в Чемпионшип.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Брайтон Грэм Поттер Билли Гилмор
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