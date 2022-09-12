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Пойет: «Обамеянг – топ-нападающий, он будет очень важным игроком для «Челси»

 
12 Сентября 2022 • 10:07 Комментировать
Челси
...
Ливерпуль
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18.09 18:30

Бывший футболист «Челси» Густаво Пойет оценил перспективы нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга на «Стэмфорд Бридж». Напомним, что форвард был приглашён в команду по инициативе Томаса Тухеля, но немецкий специалист был уволен с поста главного тренера спустя всего 5 дней после трансфера габонца.

«Думаю, Обамеянг провёл выдающиеся 20 минут против «Динамо» Загреба. Я был почти уверен, что он забьёт три гола, но в итоге «Челси» проиграл. Обамеянг – топ-нападающий и будет очень важным игроком для «Челси» в этом сезоне», – цитирует Пойета Absolute Chelsea.

Напомним, что трансфер Обамеянга обошёлся «пенсионерам» в 12 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Густаво Пойет Пьер-Эмерик Обамеянг
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