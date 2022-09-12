Пойет: «Обамеянг – топ-нападающий, он будет очень важным игроком для «Челси»

Бывший футболист «Челси» Густаво Пойет оценил перспективы нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга на «Стэмфорд Бридж». Напомним, что форвард был приглашён в команду по инициативе Томаса Тухеля, но немецкий специалист был уволен с поста главного тренера спустя всего 5 дней после трансфера габонца.

«Думаю, Обамеянг провёл выдающиеся 20 минут против «Динамо» Загреба. Я был почти уверен, что он забьёт три гола, но в итоге «Челси» проиграл. Обамеянг – топ-нападающий и будет очень важным игроком для «Челси» в этом сезоне», – цитирует Пойета Absolute Chelsea.

Напомним, что трансфер Обамеянга обошёлся «пенсионерам» в 12 миллионов евро.