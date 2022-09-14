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Фердинанд: «Складывается впечатление, что Клопп заставляет Трента выполнять роль «десятки»

 
14 Сентября 2022 • 13:00 Комментировать
Челси
0:0
Ливерпуль
отменен

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд заметил изменения в роли правого защитника «Ливерпуля» Трента Александера-Арнольда.

«Складывается впечатление, что Клопп заставляет Трента выполнять роль «десятки». Он как будто бы говорит ему: «Ты в этой команде для того, чтобы создавать моменты». В любом случае, позиция правого защитника в последнее время сильно изменилась. Такие игроки, как Жоау Канселу и Рис Джеймс могут диктовать игру и получают мяч едва ли не чаще остальных», – цитирует Фердинанда BT Sport.

Напомним, что Трент Александер-Арнольд в новом сезоне отметился всего одним голом за «Ливерпуль», который был забит в матче АПЛ против «Борнмута».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Рио Фердинанд Юрген Клопп Трент Александер-Арнольд
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