Фердинанд: «Складывается впечатление, что Клопп заставляет Трента выполнять роль «десятки»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд заметил изменения в роли правого защитника «Ливерпуля» Трента Александера-Арнольда.

«Складывается впечатление, что Клопп заставляет Трента выполнять роль «десятки». Он как будто бы говорит ему: «Ты в этой команде для того, чтобы создавать моменты». В любом случае, позиция правого защитника в последнее время сильно изменилась. Такие игроки, как Жоау Канселу и Рис Джеймс могут диктовать игру и получают мяч едва ли не чаще остальных», – цитирует Фердинанда BT Sport.

Напомним, что Трент Александер-Арнольд в новом сезоне отметился всего одним голом за «Ливерпуль», который был забит в матче АПЛ против «Борнмута».