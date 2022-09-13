Канте далёк от продления контракта с «Челси»

Полузащитник «Челси» Нголо Канте пока далёк от продления контракта с «пенсионерами». Нынешнее соглашение французского хавбека рассчитано до конца сезона.

По информации от журналиста Фабрицио Романо, если при прежнем руководстве Канте был близок к продлению контракта, то теперь всё находится на паузе. Футболист хочет получить долгосрочное соглашение. Учитывая, что 33-летнему Обамеянгу предложили трёхлетний контракт, 31-летний Нголо хочет соглашение минимум на 3-4 года.

Канте выступает за «Челси» с лета 2016 года, когда перешёл в команду Антонио Конте из «Лестера». В составе «пенсионеров» Нголо выиграл Лигу чемпионов, АПЛ, Кубок Англии, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.