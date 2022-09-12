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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​АПЛ подтвердила перенос матча «Челси» - «Ливерпуль», «МЮ» на выходных тоже не сыграет

 
12 Сентября 2022 • 19:47 Комментировать (2)
Брайтон
0:0
Кристал Пэлас
отменен

Английская премьер-лига, наконец, поставила точку в разговорах о возможных новых переносах матчей восьмого тура. На официальном сайте Лиги было опубликовано заявление. Информация о переносе игр «Челси» - «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» - «Лидс» нашла подтверждение.

Также на выходных не пройдёт матч между «Брайтоном» и «Кристал Пэлас». Впрочем, о переносе этой игры было объявлено уже достаточно давно. Решение было связано с забастовкой работников железнодорожной сферы.

Напомним, что изменения в календаре связаны с траурными мероприятиями после смерти королевы Елизаветы II.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Лидс Ливерпуль Манчестер Юнайтед
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Комментарии (2)
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ARTUR
12 Сентября 2022 в 19:57
Всем им это даже на пользу
Element-22
12 Сентября 2022 в 20:36
и на какую такую пользу? 38 туров в АПЛ, еврокубки, 2 внутренних кубка + трёхмесячный Чемпионат Мира. игроки, непонятно в каком состоянии, приедут зимой из 35-градусной жары, а тут ещё куда-то засунуть 2 отменённых тура нужно. что за бред вообще? я понимаю - традиции! но не лучше бы было замутить яркий тур памяти со всеми почестями? ведь королева вроде любила футбол... в общем футболисты скоро языки на плечи вывалят.
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