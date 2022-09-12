​АПЛ подтвердила перенос матча «Челси» - «Ливерпуль», «МЮ» на выходных тоже не сыграет

Английская премьер-лига, наконец, поставила точку в разговорах о возможных новых переносах матчей восьмого тура. На официальном сайте Лиги было опубликовано заявление. Информация о переносе игр «Челси» - «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» - «Лидс» нашла подтверждение.

Также на выходных не пройдёт матч между «Брайтоном» и «Кристал Пэлас». Впрочем, о переносе этой игры было объявлено уже достаточно давно. Решение было связано с забастовкой работников железнодорожной сферы.

Напомним, что изменения в календаре связаны с траурными мероприятиями после смерти королевы Елизаветы II.