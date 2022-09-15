Джонсон: «На месте «Ливерпуля» я бы подписал Тилеманса»

Экс-защитник «Ливерпуля» Глен Джонсон призвал свою бывшую команду подписать полузащитника «Лестера» Юри Тилеманса, у которого по окончанию сезона истекает контракт с «лисами». Напомним, что на игрока также претендует «Арсенал». «Канониры» хотят бесплатно заполучить бельгийца в июне.

«Ливерпулю», вероятно, нужны два или три игрока в полузащиту. Было бы глупо не подписать такого футболиста, да ещё и с опытом игры в АПЛ, у которого к тому же истекает контракт. Летом его можно взять бесплатно. «На месте «Ливерпуля» я бы точно подписал Тилеманса», – цитирует Джонсона Liverpool Echo.