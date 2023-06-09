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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игрок «Родины» Гордюшенко: «Ещё ничего не потеряно»

09 Июня 2023 • 11:12 Комментировать
Пари НН
...
Родина Москва
10.06 14:30

Полузащитник московской «Родины» Астемир Гордюшенко поделился ожиданиями от ответного стыкового матча с «Пари Нижний Новгород». Отметим, что в первой встрече нижегородцы на выезде одержали разгромную победу со счётом 3:0. Игра проходила в Москве.

«Зона стыковых матчей — не максимум, который могла показать «Родина» в сезоне Первой лиги. Раз оказались там, нужно добиваться большего результата, но ещё ничего не потеряно», — цитирует  Гордюшенко «Чемпионат».

Ответная встреча пройдёт завтра, 10 июня. Клубы встретятся в Нижнем Новгороде. После первой игры главный тренер нижегородцев Сергей Юран пожаловался на условия на гостевом стадионе.

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Евро-Футбол.Ру,
Астемир Гордюшенко Родина Москва Пари НН
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ПАРИ НН РОДИНА МОСКВА
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