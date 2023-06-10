Гаджиев оценил игру «Родины» в стыковых матчах

Знаменитый российский специалист Гаджи Гаджиев высказался об итогах стыковых матчей между «Пари НН» и «Родиной» за сохранение прописки в РПЛ.

«То, что «Родина» чуть не сравняла счет по итогам двух матчей, меня не удивило. Удивило, как «Родина» играла во втором тайме встречи, состоявшейся в Москве. Они хорошо действовали после пропущенного гола, имели моменты для того, чтобы сравнять счет», — заявил Гаджиев в интервью изданию «РБ Спорт».

По его мнению, столичный коллектив обладает неплохими шансами на выход в Премьер-лигу по итогам следующей кампании, поскольку владелец клуба Сергей Ломакин любит футбол и имеет серьёзные намерения на клуб, что влияет на его перспективы.

Напомним, что после домашнего поражения со счётом 0:3 «Родина» обыграла «Пари НН» 2:0 в ответном поединке, чего не хватило для выхода в элитный дивизион.

