В «Пари НН» рассказали о местах проведения летних сборов

В нижегородском «Пари НН», который в субботу вечером окончательно сохранил прописку в РПЛ на будущий сезон, рассказали, где команда собирается проводить летние сборы. Всего их у команды будет два, а выйдут игроки нижегородцев из отпуска через две недели – 23 июня.

«Соберемся на первый сбор в Нижнем Новгороде, по второму сбору пока решение не принято, он пройдет либо тоже дома, либо в Москве», - заявил «Матч ТВ» спортивный директор клуба Игорь Кудряшов.

Напомним, что подопечные Сергея Юрана по сумме двух встреч оказались сильнее столичной «Родины» - 3:2.