Футбольный эксперт Борис Игнатьев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подвел итоги противостояния «Факела» и «Енисея».

- Как вам ответная игра в Воронеже?

- Матч получился эмоциональным, как я и ожидал. Такие встречи всегда очень напряженные, что приводит к большому количеству ошибок. «Енисей» во втором тайме мне понравился своими вкусовыми качествами. Он проявлял себя более раскованно и свободно. Но при взятии ворот и при обороне допустил ошибки, имея две хорошие возможности забить во втором тайме. А так симпатичная команда. Но «Факел» более опытный и знающий цену эпизодам. Играя в РПЛ, соперники его приучили, что если ты допустишь ошибку, то уступаешь. Поэтому воронежцы выглядели мощнее соперника. Вообще этот матч мне больше понравился, чем часом ранее, в котором победили нижегородцы.

- «Енисей» не разочаровал? Может, большего от него ожидали? Все-таки он ни одного мяча не забил в двух матчах.

- Шансы были, и я об этом сказал. Не хватает мастерства. Видно, что есть игровая культура, но не хватает индивидуального умения, чтобы забивать мячи.

- После первого мяча «Факела» стало понятно, что «Енисей» остается в ФНЛ?

- Да мне это еще до переходных матчей было понятно, потому что «Пари НН» и «Факел» - более опытные и мощные команды. Они понимают, что сегодня в футболе главное. У «Енисея» и «Родины» изначально шансы были минимальными, чтобы повыситься в ранге.

- А проиграв первые матчи, наверное, шансов вообще не осталось?

- Да-да. Пропустив голы дома в первой встрече, они почти вообще пропали.

- Был ли пенальти в начале игры?

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- Как говорил мой знакомый судья – раз пенальти били, значит, он был. Сейчас вообще сложно в этом разобраться.

- «Енисей» чем-то понравился по итогам двух матчей?

- Своим специфическим подходом к игре. Он пытается играть в футбол, который приятно смотреть. У него много действий завязано на комбинациях, которые, правда, не всегда приносили результат.

- Что касается «Факела», в следующем сезоне снова будет бороться за выживание в РПЛ?

- Сейчас рано об этом говорить. Будут какие-то трансферы, усиление состава. Наверное, он пересмотрит подход к тренировочному процессу. Надо смотреть, как все воспримет тренерский штаб.

- Если подводить итоги двух переходных противостояний, закономерно, что «Пари НН» и «Факел» остались в РПЛ?

- Конечно. И те, и другие выиграли по два матча. Они на сегодняшний день лучше умеют играть на результат.

Елена Григорьевская