Губернатор Нижегородской области Никитин поделился мнением о будущем Юрана в «Пари НН»

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин высказался о будущем главного тренера «Пари НН» Сергея Юрана.

«В наших взаимоотношениях самое главное — понять, насколько одинаково мы видим будущее футбольного клуба. Ведём переговоры, в том числе и с Сергеем Николаевичем, смотрим игроков, других членов команды. Строим долгосрочную систему на будущее», — приводит слова Никитина «Спорт-Экспресс».

Напомним, Юран возглавил «Пари НН» в начале апреля нынешнего года. Под его руководством команда из Нижнего Новгорода заняла 13-е место в турнирной таблице РПЛ и сумела сохранить прописку в высшем дивизионе российского футбола.

Отметим, что до «Пари НН» Юран работал в таких клубах, как «Химки», «Шинник» и хабаровский СКА.