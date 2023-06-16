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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Губернатор Нижегородской области Никитин поделился мнением о будущем Юрана в «Пари НН»

16 Июня 2023 • 13:58 Комментировать
Пари НН
0:2
Родина Москва
окончен

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин высказался о будущем главного тренера «Пари НН» Сергея Юрана.

«В наших взаимоотношениях самое главное — понять, насколько одинаково мы видим будущее футбольного клуба. Ведём переговоры, в том числе и с Сергеем Николаевичем, смотрим игроков, других членов команды. Строим долгосрочную систему на будущее», — приводит слова Никитина «Спорт-Экспресс».

Напомним, Юран возглавил «Пари НН» в начале апреля нынешнего года. Под его руководством команда из Нижнего Новгорода заняла 13-е место в турнирной таблице РПЛ и сумела сохранить прописку в высшем дивизионе российского футбола.

Отметим, что до «Пари НН» Юран работал в таких клубах, как «Химки», «Шинник» и хабаровский СКА.

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Юран Глеб Никитин Пари НН
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