Пономарёв: Игроки «Пари НН» эмоционально перегорели — это недоработка Юрана

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв высказался после поражения «Пари НН» от «Родины» (0:2) во втором переходном матче. Однако за счет крупной победы в первой игре (3:0) нижегородцы остались в РПЛ.

«Не ожидал такого результата. Наверное, здорово перегорели игроки Юрана, здесь была недоработка тренера. Или успокоились. Ну, я ожидал, что «Пари НН» останется в Премьер-лиге. Это нормально», — приводит слова Пономарёва Rusfootball.

Старт нового сезона чемпионата России запланирован на 23 июля. Напомним, чемпионом РПЛ-2022/23 стал санкт-петербургский «Зенит».

Добавим, что еще один стыковой матч «Факел» - «Енисей» проходит в эти минуты. Портал LiveResult проводит текстовую трансляцию встречи.