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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Нападающий «Урала» Каштанов высказался о поражении «Родины» в матче с «Пари НН»

08 Июня 2023 • 15:15 Комментировать
Родина Москва
0:3
Пари НН
окончен

Бывший нападающий «Родины» Алексей Каштанов, в настоящий момент выступающий за «Урал», прокомментировал результат первого стыкового матча между московской командой и «Пари НН», который завершился уверенной победой нижегородцев со счётом 3:0.

«Пришёл поддержать бывшую команду, болел за «Родину». В матче с «Пари НН» команда создавала много моментов, в первом тайме могли забить с выходов один на один. Это говорит о том, что ребятам есть куда стремиться — это нормальная ситуация», — приводит слова Каштанова «РБ Спорт».

Ответный матч между «Пари НН» и «Родиной» состоится в субботу, 10 июня. Начало игры запланировано на 14:30 по московскому времени.

Напомним, что в другой паре текущего этапа турнира отношения между собой выясняют «Факел» и «Енисей». Первая встреча этих команд завершилась победой воронежцев со счётом 1:0. 

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Евро-Футбол.Ру,
Родина Москва Пари НН Алексей Каштанов
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