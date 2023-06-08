Нападающий «Урала» Каштанов высказался о поражении «Родины» в матче с «Пари НН»

Бывший нападающий «Родины» Алексей Каштанов, в настоящий момент выступающий за «Урал», прокомментировал результат первого стыкового матча между московской командой и «Пари НН», который завершился уверенной победой нижегородцев со счётом 3:0.

«Пришёл поддержать бывшую команду, болел за «Родину». В матче с «Пари НН» команда создавала много моментов, в первом тайме могли забить с выходов один на один. Это говорит о том, что ребятам есть куда стремиться — это нормальная ситуация», — приводит слова Каштанова «РБ Спорт».

Ответный матч между «Пари НН» и «Родиной» состоится в субботу, 10 июня. Начало игры запланировано на 14:30 по московскому времени.

Напомним, что в другой паре текущего этапа турнира отношения между собой выясняют «Факел» и «Енисей». Первая встреча этих команд завершилась победой воронежцев со счётом 1:0.