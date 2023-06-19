Стали известны клубы, в которые может перейти Глушаков

Бывший полузащитник «Пари НН» Денис Глушаков может продолжить карьеру в «Химках» или «Родине».

Напомним, об уходе 36-летнего Глушакова из нижегородского клуба было объявлено сегодня, 19 июня.

По информации «РБ Спорт», в ближайшее время полузащитник проведёт беседу с главным тренером «Химок» Андреем Талалаевым, чтобы обсудить возможное сотрудничество. При этом отмечается, что в руководстве подмосковного клуба сомневаются в приглашении Глушакова, который ранее уже выступал за «красно-чёрных».

Также сообщается, что опытный футболист успел пообщаться с «Родиной», однако никаких договорённостей с московской командой на сегодняшний день у него нет.

В минувшем сезоне Глушаков провёл за «Пари НН» девять матчей и забил один гол.