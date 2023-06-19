Глушаков — об уходе из «Пари НН»: «У меня было в планах перейти ненадолго»

Бывший полузащитник «Пари НН» Денис Глушаков высказался о своём уходе из нижегородского клуба.

По словам Глушакова, он изначально не планировал задерживаться в Нижнем Новгороде надолго и рассчитывал покинуть команду 10 июня после истечения срока действия контракта.

«У меня было в планах перейти ненадолго. При подписании контракта могли дописать ещё дополнительный год. Но у меня была инициатива все эти плюсы не ставить. Я сказал, что до июня и всё. Всё честно и справедливо», — цитирует Глушакова «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что чемпион России в составе «Спартака» может продолжить карьеру в «Химках» или «Родине».

Напомним, минувший сезон Глушаков начинал в «Химках», а в феврале нынешнего года подписал контракт с «Пари НН». В составе нижегородской команды 36-летний полузащитник провёл девять матчей и забил один гол.