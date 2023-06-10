Парфёнов: «По качеству футбола мы превзошли соперника, но соперник остался»

Главный тренер «Родины» Дмитрий Парфёнов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Пари НН» (2:0).

- Насколько Премьер-лига для вас сегодня была близка?

- Очень близко. По игре, мне кажется, мы переигрывали соперника, имели преимущество, забили хорошие голы. Не хватило немножко, чтобы дожать. Плюс там рикошет, как раз понятно, что там полустолкновения в другую сторону и две минуты добавлено. Мы проиграли в том матче, 0:3. Но третий мяч, который мы на последней минуте пропустили… По качеству футбола мы превзошли соперника, но соперник остался, их поздравим, а для нас хороший урок. Я горжусь командой, парни молодцы, они верили и почти справились.

- За 90 минут не было ни одной замены. Почему?

- Если команда выдерживала? Паузы большие. У ребят хватало сил восстановиться. И непросто зайти в эту игру просто так. Поэтому если кто-то бы сильно выпадал, конечно, мы бы реагировали. Но момента с выпаданием футболистов не было, держали до конца. Это показалтель, что команда готова.

- Учитывая то, как ваша команда провела весеннюю часть и сегодняшний матч, можно ли причислить «Родину» к числу фаворитов Первой лиги в следующем сезоне?

- Да сейчас после игры чего тут кого-то перечислять? Сейчас переварим и сделаем выводы. То, что показали команды, надо делать шаг вперед. Фаворит - не фаворит? Начнется чемпионат, 18 команд, и все будут ставить задачу выхода. Очень сложный турнир, но слова мои запомните. Ни одной команды не будет, которая не захочет выйти. У всех будут задачи.