Тимур Сулейманов: В «Пари НН» никто не думает, что мы уже остались в РПЛ

Форвард «Пари НН» Тимур Сулейманов высказался о вероятном сохранении прописки в Российской премьер-лиге.

Напомним, нижегородский клуб завершил сезон-2022/23 в зоне стыковых матчей. В первой переходной игре «Пари НН» разгромил представителя Первой лиги «Родину» со счетом 3:0. Ответная встреча состоится завтра, 10 июня.

«Чувствуется ли, что мы уже сохранили прописку в РПЛ? Нет, ни в коем случае не думаем об этом. Нельзя так думать, иначе все окажется плохо для нас», — цитирует Сулейманова «Спорт-Экспресс».

Футболист добавил, что главный тренер команды Сергей Юран сказал команде не расслабляться в преддверии ответной игры, необходимо продолжать бороться.

Матч «Пари НН» - «Родина» пройдет 10 июня и начнется в 14:30 по мск. Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.