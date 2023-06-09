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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тимур Сулейманов: В «Пари НН» никто не думает, что мы уже остались в РПЛ

09 Июня 2023 • 18:06 Комментировать
Пари НН
...
Родина Москва
Через 19 ч. 43 мин.

Форвард «Пари НН» Тимур Сулейманов высказался о вероятном сохранении прописки в Российской премьер-лиге.

Напомним, нижегородский клуб завершил сезон-2022/23 в зоне стыковых матчей. В первой переходной игре «Пари НН» разгромил представителя Первой лиги «Родину» со счетом 3:0. Ответная встреча состоится завтра, 10 июня.

«Чувствуется ли, что мы уже сохранили прописку в РПЛ? Нет, ни в коем случае не думаем об этом. Нельзя так думать, иначе все окажется плохо для нас», — цитирует Сулейманова «Спорт-Экспресс».

Футболист добавил, что главный тренер команды Сергей Юран сказал команде не расслабляться в преддверии ответной игры, необходимо продолжать бороться.

Матч «Пари НН» - «Родина» пройдет 10 июня и начнется в 14:30 по мск. Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Юран Родина Москва Тимур Сулейманов Пари НН
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ПАРИ НН РОДИНА МОСКВА
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