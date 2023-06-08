Парфёнов – о словах Юрана: «У меня нет сауны»

Главный тренер «Родины» Дмитрий Парфёнов отреагировал на слова наставника «Пари Нижний Новгород» Сергея Юрана про сауну. Напомним, вчера нижегородцы и москвичи встречались в рамках стыковых матчей за право выступления в Российской премьер-лиге. На послематчевой пресс-конференции Юран рассказал, что был вынужден переодеваться в сауне из-за нехватки места в раздевалке.

«Я не знаю про сауну, у меня её нет. Это хороший стадион по инфраструктуре», - цитирует Парфёнова «РБ Спорт».

Отметим, вчера нижегородцы одержали разгромную победу со счётом 3:0. Голами отметились Эдгар Севикян, Владислав Яковлев и Альберт Шарипов. Ответная встреча за право выступать в РПЛ состоится 10 июня в Нижнем Новгороде.