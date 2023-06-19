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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Парфёнов рассказал, чего не хватило «Родине» в стыковых матчах с «Пари НН»

19 Июня 2023 • 14:04 Комментировать
Пари НН
0:2
Родина Москва
окончен

Главный тренер «Родины» Дмитрий Парфёнов поделился впечатлениями от противостояния с «Пари НН» в двух стыковых матчах за право выступать в РПЛ.

Напомним, московская команда уступила нижегородцам с общим счётом (2:3), поэтому следующий сезон «Родина» проведёт в Первой лиги. По мнению Парфёнова, в противостоянии с «Пари НН» его подопечных подвела реализация.

«В первой игре мы создали много выгодных моментов, но не использовали их. Соперник же имел четыре момента и забил три гола. Уступили в реализации», — приводит слова Парфёнова Bobsoccer.ru.

Отметим, что минувший сезон «Родина» завершила на пятом месте турнирной таблицы Первой лиги. В 13 турах весенней части сезона московская команда потерпела лишь два поражения.  

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Парфёнов Родина Москва Пари НН
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