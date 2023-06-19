Тихий — о своём будущем: «Я открыт для предложений»

Бывший защитник «Химок» Дмитрий Тихий, находящийся в настоящий момент без клуба, высказался о своём будущем.

Ранее сообщалось, что после ухода из подмосковного клуба 30-летний Тихий приступил к тренировкам с «Пари НН». Главный тренер нижегородцев Сергей Юран заявлял о желании сохранить опытного защитника в своей команде.

«Остаюсь ли я в Нижнем Новгороде? Я пока ни с кем не подписывал контракт, пока ничего не знаю про своё будущее. Я открыт для предложений», — приводит слова Тихого «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне Тихий провёл за «Химки» 10 матчей, не отметившись в них результативными действиями.