Борис Игнатьев: «Юран всем дал понять, что он профессионал»

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев похвалил наставника «Пари НН» Сергея Юрана за то, что его команда сохранила прописку в РПЛ на будущий сезон. Нижегородцы в субботу вечером завершили стыковые матчи против московской «Родины» со счётом 3:2 по сумме двух встреч.

«Он оставил свою команду в РПЛ и сделал большое дело, доказав всем, что он профессионал. Он изначально знал, что и как будет делать и заверил, что его команда точно останется в лиге», - рассказал Игнатьев «Матч ТВ».

Напомним, что Юран возглавляет «горожан» Нижнего Новгорода всего лишь третий месяц – с апреля 2023 года. Сезон в Премьер-лиге по итогам 30 туров нижегородцы завершили на 13-м месте с 30 очками в активе. Отрыв от зоны вылета составил 12 баллов.

Гладилин: «Для «Пари НН» хорошо, что дело не дошло до серии пенальти»