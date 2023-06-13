Юран отказался комментировать своё будущее в «Пари НН»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран высказался о своём будущем в нижегородском клубе.

Напомним, Юран возглавил «Пари НН» в начале апреля нынешнего года. Под его руководством нижегородцы сумели сохранить прописку в РПЛ, одолев по сумме двух стыковых матчей «Родину» (3:2).

«Останусь ли я в «Пари НН»? Я пока ничего не комментирую. Спасибо», — цитирует Юрана «РБ Спорт».

Ранее Юран заявил, что пока точно не знает, останется ли он в «Пари НН» на следующий сезон.

По итогам минувшего розыгрыша чемпионата России нижегородцы заняли 13-е место в турнирной таблице, набрав 30 очков в 30 сыгранных матчах.