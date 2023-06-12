Стыковые матчи Премьер-лиги как бессмысленная попытка демонстрации конкурентности

В субботу были сыграны ответные стыковые матчи за право сыграть в Премьер-лиге. Представители элиты сумели сохранить свои позиции. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о стыковых матчах.

Вот смотришь на стыковые матчи, и закрадываются вопросы, а зачем они вообще нужны, тем более в таком виде. По сути, эти поединки нужны лишь представителям ФНЛ как дополнительный шанс оказаться в элите, при этом шанс этот получают по странному стечению обстоятельств.

Зачем изначально вводились стыковые матчи

Это была здравая идея, чтобы в середине таблицы не возникало «болота» – команд, которые ни на что не претендовали бы. Это позволяло надеяться на спортивную мотивацию всех команд Премьер-лиги – кто-то боролся бы за места в еврокубках, а кто-то стремился бы избежать стыков и возможного вылета. Однако Россия не допущена до еврокубков, так что «болото» так или иначе есть. В этом смысле сложилась странная ситуация, когда уже к зиме борьба в верхней части таблицы была формальной, ведь второе место или позиция в тройке не выглядит слишком интригующей. Зато внизу действительно была борьба.

При этом участники стыковых матчей определялись не столько по спортивному фактору, сколько по инфраструктурному. В Первой лиге отставание третьей «Алании» от второй «Балтики» было меньше, чем преимущество владикавказцев над четвёртым «Енисеем». Однако осетинский клуб, который явно более готов к Премьер-лиге, не был допущен к стыковым матчам из-за реконструкции стадиона. И в чём тогда смысл этих матчей, если шанс подняться в элиту получает не более сильная команда, а та, у которой просто есть возможность играть?

Удивительный подход!

При таком раскладе любой московский клуб получает невероятное преимущество, ведь в столице огромное количество стадионов. Причём у «Родины» нет такой поддержки, как у «Алании». «Родина» может играть в родной Москве, но трибуны будут пустыми, в то время как за «Аланию» люди будут готовы ехать в соседний регион. Тем не менее для Премьер-лиги почему-то важнее наличие стадиона в родном регионе, пусть и с пустыми трибунами, чем забитая арена, хоть и в соседнем субъекте. А ещё стыковые матчи можно играть в манеже, вмещающем 3000 зрителей. В этом проблемы тоже нет.

Кроме того, положение, в котором оказалась «Алания» интересна и своей двусмысленностью. В Премьер-лиге существуют стыковые матчи, чтобы не возникало того самого «болота», о котором выше говорилось. Однако в Первой лиге никто не видит проблемы, что есть команда, которая не может быть допущена до элиты. То есть «Алания», решив вопрос с сохранением прописки, автоматически становится участником «болота» в Первой лиге. Парадокс.

Откровенно говоря, существование стыковых матчей в текущей ситуации и с таким подходом выглядит неким пережитком. Зачем защищать Премьер-лигу от «болота» внизу, когда его хватает наверху? Зачем проводить матчи для галочки, допуская до них не сильнейших представителей Первой лиги? Не лучше ли по итогам худшего с точки зрения посещения сезона в элите сделать послабление по части требований о стадионах?

Стыковые матчи есть, но смысла в них сейчас нет. Более того, получается, что сейчас уже чуть ли не весь сезон проводится ради них. В Премьер-лиге была интрига за непопадание в эти поединки, в Первой лиге боролись за право в них выступить. Только вся интрига эта местечковая и выглядит сейчас наглядным примером, как странно функционирует российский футбол.

Ранее сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» опубликовало материал о том, как команды Премьер-лиги в стыковых матчах спасались от вылета в Первую лигу.

Матч Результат «Факел» - «Енисей» 1:0, 2:0. «Пари НН» - «Родина» 3:0, 0:2.

Роман Андреев