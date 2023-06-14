Агент: К Тимошенко есть интерес из Премьер-лиги

Олег Ерёмин, представитель форварда московской «Родины» Ивана Тимошенко, высказался об интересе к футболисту.

«Парень хорошо себя проявляет, к нему есть интерес от клубов Премьер-лиги. В том числе и клубы из большой пятёрки РПЛ. Все будет зависеть от желания, настойчивости этих клубов приобрести игрока», — заявил Еремин в интервью изданию «РБ Спорт». Ерёмин оценил вероятность повышения Тимошенко в 50 процентов, выразив уверенность в том, что игрок сможет закрепиться в элитном дивизионе.

Напомним, что в прошедшем сезоне Тимошенко провёл 30 матчей, в которых забил 14 голов. Контракт с «Родиной» действует до 2024 года.