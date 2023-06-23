Глушаков — о тактике Гогниева: «Для меня это игра в «бей-беги»

Бывший полузащитник «Химок» Денис Глушаков поделился впечатлениями от работы экс-главного тренера подмосковной команды Спартака Гогниева.

Глушаков посетовал на то, что в системе Гогниева он не так часто получал мяч. 36-летний футболист назвал стиль игры своего бывшего наставника «бей-беги».

«Для меня это игра в «бей-беги». Отходишь назад, принимаешь и шарашишь вперёд. Мы в центре поля мяч вообще не видели — стояли «под мостом» и смотрели на мяч, пока он опустится», — приводит слова Глушакова «Спорт-Экспресс».

Глушаков защищал цвета «Химок» с 2020 по 2022 год. В общей сложности за «красно-чёрных» полузащитник провёл 67 матчей, забил 15 голов и отдал пять результативных передач.